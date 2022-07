Grossbank in der Krise – Credit Suisse muss ihre Strategie anpassen Der Verwaltungsrat hat begriffen, dass die Geschäftsstrategie falsch ist und die Bank zu stark von den Börsenkursen abhängt. Nun soll Gegensteuer gegeben werden. Doch das ist schwierig. Arthur Rutishauser

1 / 13 Gefordert: Credit-Suisse-Verwaltungsrätin Ana Paula Pessoa, Brasilien. Foto: PD

Es hätte die Gelegenheit für einen Befreiungsschlag sein können, als die Credit Suisse am 28. Juni ihren Investorentag abhielt. Sie versprach einen «Deep Dive into Risk, Compliance, Technology and Wealth Management». Doch was herauskam, war ein weiterer tiefer Taucher des Aktienkurses. Verwaltungsräte traten keine auf, auch nicht der seit gut hundert Tagen amtierende neue Präsident Axel Lehmann. Nur der angeschlagene Konzernchef Thomas Gottstein und einige seiner Kollegen aus der Geschäftsleitung waren dabei.