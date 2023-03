Nach Aktien-Talfahrt – Credit Suisse kündigt SNB-Anleihe über 50 Milliarden Franken an Die Credit Suisse ergreift entschlossene Massnahmen zur präventiven Stärkung ihrer Liquidität, heisst es in der Medienmitteilung in der Nacht zum Donnerstag.

1 / 1 Nach einem schwarzen Mittwoch für die Grossbank gibt die Credit Suisse in der Nacht zum Donnerstag bekannt, einen Kredit bei der SNB zu beantragen. IMAGO/NurPhoto

Nachdem die Schweizerische Nationalbank SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma am Mittwochabend informiert hatten, dass von den Problemen gewisser Bankinstitute in den USA keine direkte Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt ausgehe. Und die SNB informierte, sie werde im Bedarfsfall der Credit Suisse Liquidität zur Verfügung stellen, teilt die Grossbank in der Nacht zum Donnerstag mit, dass sie dem Angebot nachkommt.

Die Entscheidung kommt kurz, nachdem die Aktien der Grossbank am Mittwoch stark gefallen waren, nachdem der Hauptinvestor, die Saudi National Bank, erklärt hatte, dass sie nicht in der Lage sein werde, weitere Unterstützung zu leisten.

Die Credit Suisse beantragt bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bis zu CHF 50 Milliarden im Rahmen eines gedeckten Kredits sowie einer kurzfristigen Liquiditätskredits, die vollständig durch erstklassige Vermögenswerte gesichert sind. Die jüngsten Schritte werden «das Kerngeschäft und die Kunden der Credit Suisse unterstützen, da die Credit Suisse die notwendigen Schritte unternimmt, um eine einfachere und stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Bank zu schaffen", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Credit Suisse kündigt ausserdem ein Angebot der Credit Suisse International an, bestimmte vorrangige Schuldtitel der OpCo gegen Barzahlung in Höhe von bis zu rund CHF 3 Milliarden zurückzukaufen.

Schuldverschrebungen von bis zu 2,5 Milliarden Dollar

Darüber hinaus unterbreitet die Bank ein Barangebot für zehn auf US-Dollar lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar sowie ein separates Angebot für vier auf Euro lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Euro, so das Unternehmen.

CEO Ulrich Körner dankt in der Mitteilung der SNB und der FINMA für die Umsetzung des strategischen Wandels der Credit Suisse Group. «Mein Team und ich sind entschlossen, rasch voranzukommen, um eine einfachere und stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Bank zu schaffen.»

AFP/SDA/Samina Stämpfli

