Baut die Credit Suisse um: Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. Foto: Fabcrice Coffrini (AFP)

Doch die grössten Sorgen hat die Bank wohl mit sich selber. Die Credit Suisse erwartet für das Schlussquartal 2022 einen Verlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken, wie sie am Mittwoch im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung mitteilte. Es handelt sich um den fünften Quartalsverlust in Folge.

Was ist an der GV passiert?

Der Einstieg der Investoren aus Saudiarabien wurde besiegelt. Über 90 Prozent der Aktionäre stimmten der Kapitalerhöhung zu. Die Bank nimmt so 4 Milliarden Franken frische Mittel auf. Mit knapp 10 Prozent steigt dabei die staatliche Saudi National Bank ins Aktionariat ein. Sie investiert 1,5 Milliarden Franken in die CS.

Wie lief die GV ab?

Die Generalversammlung wurde nicht im Internet übertragen. Die Aktionäre konnten im Vorfeld Fragen einreichen. Offiziell begann die GV um 10.30 Uhr, bereits 20 Minuten später wurde das Ergebnis und die Rede von CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann veröffentlicht.

Darin sagte Lehmann: «Das Abstimmungsergebnis bestätigt das Vertrauen in unsere Strategie, die wir im Oktober vorgestellt haben.» Das sei ein wichtiger Schritt beim Aufbau der neuen Credit Suisse. Die Bank habe dargelegt, wie sie in den nächsten ein bis zwei Jahren Stabilität und die Basis für künftiges profitables Wachstum schaffen wolle.

Was bedeutet der Einstieg der Saudis?

Der Emir von Katar Tamim bin Hamad Al Thani (stehend), Fifa-Präsident Gianni Infantino (Mitte) und der saudische Kronprinz Mohamed bin Salman (rechts) beim Eröffnungsspiel der Fussball-WM. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Die Saudis haben angekündigt, dass sie keinen Sitz im Verwaltungsrat einfordern. Sie gelten auch nicht als Investoren, die starken Einfluss auf ihre Beteiligungen nehmen. Das gilt auch für den Staatsfonds aus Katar, einem weiteren wichtigen Aktionär der CS.

Die Saudi National Bank spielt aber eine wichtige Rolle in der Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman. Mit dem Reformprogramm will der Herrscher sein Land unabhängiger vom Ölreichtum machen.

Hunderte Milliarden Dollar sollen dafür investiert werden. Die Saudi National Bank soll den wirtschaftlichen Umbau Saudiarabiens ermöglichen, indem sie das Projekt finanziert und den lokalen Bankensektor umgestaltet. Es wird wohl von der CS erwartet, dass sie ihr Engagement in der Region ausbaut.

Vor der GV legte die Bank offen, dass die Kunden Geld abziehen. Was ist passiert?

Der Uetlihof in Zürich, der Arbeitsplatz vieler CS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: Urs Jaudas

Im Oktober wurde heftig um die Bank spekuliert, die Existenz der CS wurde in den sozialen Medien infrage gestellt. Das führte dazu, dass der Aktienkurs heftig schwankte und Kunden ihr Geld von der CS zu anderen Banken transferierten. Die Bank schreibt dazu: «In den ersten beiden Oktoberwochen 2022 verzeichnete die Credit Suisse nach negativer Berichterstattung in der Presse und in den sozialen Medien aufgrund falscher Gerüchte deutlich höhere Abhebungen von Bareinlagen sowie Nichterneuerungen von fälligen Termineinlagen.»

Mit dem heutigen Update der Credit Suisse wird klar, um welche Dimensionen es dabei geht: Auf Gruppenebene flossen demnach innert 42 Tagen von den verwalteten Vermögen in der Höhe von 1400 Milliarden Franken rund 84 Milliarden Franken ab, in der Vermögensverwaltung waren es 63 Milliarden von total 635 Milliarden. Also rund 10 Prozent. Der Abfluss konnte gebremst werden, ist aber noch nicht vollends gestoppt. Weil so viel Kapital abgezogen worden sei, habe die Bank in einzelnen Ländern sogar die regulatorischen Liquiditätsanforderungen unterschritten, heisst es in der Mitteilung. Auf Gruppenebene seien die Werte aber immer in Ordnung gewesen, betonte die Bank.

Welche Sondereffekte haben das Ergebnis verhagelt?

Vor einem Monat hat die Bank ihre neue Strategie angekündigt. Der Umbau ist gross: Die Bank soll deutlich schrumpfen. Einzelne Firmenteile werden abgegeben. So wurde etwa die Investmentbank aufgeteilt und zum Teil verkauft. Und es wird stark Personal abgebaut. Bis 2025 soll die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von derzeit 52’000 auf noch 43’000 schrumpfen. In der Schweiz sollen bis zum Jahresende 500 Stellen wegfallen.

Bei der Umsetzung der Strategie hat die Bank erste Pflöcke eingeschlagen. Vor wenigen Tagen wurde der Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten fixiert. Laut einer Medienmitteilung sei eine «definitive Transaktionsvereinbarung» mit der US-Investmentfirma Apollo abgeschlossen worden. So wird das Risiko der Investmentbank deutlich verkleinert und frisches Kapital für Investitionen in das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung freigemacht. Bei dem Geschäftszweig, der abgestossen wird, handelt es sich um die Verbriefung von Forderungen wie Hypothekarkredite oder Kreditkartenschulden.

Der angekündigte Umbau und das Sparprogramm kosten aber zuerst einmal Geld. Die Bank rechnet deshalb im 4. Quartal mit Restrukturierungskosten, Software- und Immobilienabschreibungen in Höhe von rund 250 Millionen Franken.

Wie reagiert die CS-Aktie?

Die CS-Aktie verlor zum Handelsbeginn 5 Prozent. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind offensichtlich mit den schlechten Zahlen unzufrieden und stossen wegen des enttäuschenden Ausblicks die Aktie ab.

Für Analysten kommt die Ankündigung nicht unerwartet. So schreiben die Experten der Luzerner Kantonalbank, dass angesichts des schwierigen Marktumfelds und der laufenden Restrukturierung die Verlustankündigung nicht wirklich überraschend sei. «Enttäuschend ist jedoch, dass das Vertrauen der Kunden weiterhin schwindet und erneut Assets abgezogen wurden», so die Analysten.

Was bleibt offen?

Auch nach der heutigen GV bleiben Fragen offen. So ist etwa der Deal mit Apollo umstritten. Ethos-Chef Vincet Kaufmann würde der Bankspitze deshalb Fragen zu möglichen Interessenkonflikten stellen. Auch unbeantwortet bleibt: Wer ist der geheime Schweizer Investor, der sich laut der «Financial Times» am Unternehmen beteiligt, um den Umbau zu stemmen?

Immerhin dürfen die Aktionärinnen an der nächsten GV wieder Fragen stellen. Präsident Lehmann sagte in seiner heutigen Rede: «In diesem Sinne freuen wir uns darauf, unsere Aktionärinnen und Aktionäre bei unserer nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2023 persönlich zu begrüssen.»

