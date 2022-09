Krise der Grossbank – Credit Suisse erwägt Aufspaltung ihrer Investmentbank Die Credit Suisse plant der «Financial Times» zufolge einen radikalen Umbau: Die krisengeplagte Investmentbank könnte in drei Teile überführt werden. Mathias Born Holger Alich

Die Grossbank Credit Suisse erwägt laut einem Bericht der «Financial Times» (FT), ihre Investmentbank in drei Teile aufzuspalten: Demnach soll das Beratungsgeschäft in eine separate Einheit überführt werden, daneben soll es eine neue Abwicklungseinheit geben, eine sogenannte Bad Bank. Der Rest des Geschäfts, also etwa das Geschäft mit Grosskrediten oder Wertpapier-Emissionen, würde dann einen dritten Teil bilden.

Diese Aufspaltungspläne seien dem Verwaltungsrat unterbreitet worden. Die Bank will sich zu den Plänen nicht äussern. Die Bankführung unter dem neuen Chef Ulrich Körner werde sich Ende Oktober im Zuge der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals zu den Umbauplänen erläutern, heisst es.

Schon beim Umbau unter der Ägide des früheren CS-Chefs Tidjane Thiam hatte die Grossbank eine Abwicklungseinheit gegründet, in der sie Teile der Investmentbank einbrachte, welche die CS nicht weiterführen wollte. Nun dürfte die Grossbank eine solche «Strategic Resolution Unit» wiederbeleben, um riskante Anlagen getrennt vom Rest der Bank abzuwickeln. Vermutlich könnte die Grossbank auch das kapitalintensive Verbriefungsgeschäft in die neue Abwicklungseinheit einbringen, denn diese Sparte soll verkauft werden.

Bei diesem Geschäft verpackt die Grossbank Kredite in Wertpapiere, bei denen als Sicherheiten zum Beispiel Jachten oder Privatjets von wohlhabenden Kunden dienen. Das Geschäft ist profitabel, ist aber kapitalintensiv, daher will es die Bank loswerden.

Der Bank geht es bei einer solchen Neuaufstellung aber noch um etwas anderes: Durch den Verkauf profitabler Geschäftsteile hofft die Grossbank eine Kapitalerhöhung zu verhindern. Laut «Financial Times» erwägt daher die Grossbank, neben dem Verbriefungsgeschäft auch das Beratungsgeschäft zu veräussern. Dies könnte unter dem alten Namen «Credit Suisse First Boston» mit einer bekannten Marke versehen werden, hatte vergangene Woche die Agentur «Bloomberg» berichtet.

Denn die Abwicklung von Teilen der Investmentbank verschlingt Geld – das die Grossbank nicht hat. Analysten der Deutschen Bank bezifferten den Kapitalbedarf auf rund vier Milliarden Franken. Es ist auch die Sorge um eine erneute Kapitalerhöhung, welche die Aktie der CS bei Kursen um fünf Franken gedrückt hält. Der Bericht der FT bewegte den CS-Kurs am Donnerstag aber kaum.

Die Bank plane zudem, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen, berichtet die «Financial Times» gestützt auf ungenannte Quellen weiter. Betroffen sein könnten mehr als 10 Prozent der weltweit 45’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Credit Suisse hat turbulente und von Skandalen geprägte Jahre hinter sich: Nebst dem Spionageskandal machten der Bank die Schliessung von Investmentfonds, ein Rekordverlust im Handelsgeschäft und diverse Gerichtsverfahren zu schaffen. Im Sommer hat Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann Ulrich Körner zum neuen Geschäftsführer ernannt, der als harter Sanierer bekannt ist – mit dem Auftrag, vor radikalen Eingriffen nicht zurückzuschrecken. Er soll die Bewertungslücke zum Rivalen UBS schliessen.

