Quartalszahlen der Credit Suisse – CS kündigt weitere 600 Millionen Verlust an, Aktie fällt unter 9 Franken Die Archegos-Hedgefondspleite wirkt sich weiter auf die Grossbank aus: Sie startet mit einem Minus von 252 Millionen Franken und zwei Verfahren der Finanzaufsicht ins Jahr. Die Börse reagiert entsprechend. Holger Alich UPDATE FOLGT

Steht nach Skandalserie unter Druck: Thomas Gottstein, Chef der Credit Suisse. Foto: Beat Mathys (BZ)

Die Credit Suisse meldet für das erste Quartal einen finalen Verlust von 252 Millionen Franken. Der Vorsteuerverlust beträgt 757 Millionen Franken, das ist etwas weniger, als die Bank am 6. April gemeldet hatte, seinerzeit ging sie von einem Vorsteuerverlust von 900 Millionen Franken aus.

Gleichzeitig kündigte die Grossbank weitere Verluste im Kontext des Zusammenbruchs des Hedgefonds Archegos an. «Für das zweite Quartal rechnen wir mit einer verbleibenden Belastung von 600 Millionen Franken», teilte die CS mit. Der neue Verlust entsteht, weil die Credit Suisse vor kurzem ein weiteres Aktienpaket auf den Markt geworfen hat, das bei Geschäften mit dem Hedgefonds Archegos als Sicherheit gedient hatte.

Kapitalerhöhung um 1,8 Milliarden Franken

Die Grossbank hat daher eine Kapitalerhöhung über zwei Wandelanleihen platziert, die in 203 Millionen Aktien getauscht werden. Laut Finanzchef David Mathers dürfte dies die Kapitaldecke um 1,8 Milliarden Franken stärken und die Eigenkapitalquote auf rund 13 Prozent heben.

Die Börse hat auf die schlechten Nachrichten reagiert: Am Morgen fiel die Aktie zeitweise unter 9 Franken (-5,41 Prozent). In den vergangenen drei Tagen hatte der Kurs bereits rund 4 Prozent nachgegeben, seit Jahresbeginn verlor die Aktie rund 20 Prozent (zum aktuellen Kurs).

Wegen der Skandalserie hat die Grossbank nun Ärger mit der Finanzmarktaufsicht. Diese habe zwei sogenannte Enforcementverfahren gegen die CS eröffnet, teilte die Finma mit. Eines dreht sich um das Desaster mit der Hedgefondspleite Archegos, beim zweiten Verfahren geht es um die Lieferkettenfonds mit Greensill.

Puffer als Sofortmassnahme

In beiden Verfahren untersucht die Aufsicht die offensichtlichen Mängel im Management der Risiken der Grossbank. Als Sofortmassnahme hat die Finma zudem Kapitalzuschläge angeordnet; so musste die Grossbank wegen der Greensill-Pleite einen Puffer von zwei Milliarden Franken aufbauen. Zudem ordnete die Aufsicht die Aussetzung von Boni an.

Damit laufen nun insgesamt drei Verfahren gegen die CS. Denn das Verfahren wegen der Spionageaffäre ist noch nicht abgeschlossen. Auch die Credit Suisse hat zwei interne Untersuchungen der Skandale angeordnet.

Am teuersten ist das Archegos-Debakel. Die Credit Suisse hatte dem Hedgefonds geschätzt insgesamt 10 Milliarden Dollar geliehen und als Sicherheit Aktien von Medienunternehmen wie CBSViacom auf die Bücher genommen. Als diese Aktien ins Rutschen kamen, konnte Archegos keine neuen Sicherheiten bieten – die Banken, die dem Fonds Geld geliehen hatten, verkauften die Aktienpakete in einer Panikaktion. Dies hatte der CS im ersten Quartal 4,4 Milliarden Franken Verlust eingebracht. Ohne diesen Verlust hätte die Bank 3,6 Milliarden Franken vor Steuern verdient, so viel wie im gesamten Jahr 2020.

Lesen Sie hier, wie die Finma die CS vergeblich warnte.

Vor kurzem hat die Bank ein weiteres Aktienpaket auf den Markt geworfen. Dies ist der Grund für den erneuten Verlust von 600 Millionen Franken, der aber erst im zweiten Quartal anfallen wird. Auch danach hat die Bank noch Aktien, die als Sicherheiten dienten, auf dem Buch. Laut Finanzchef David Mathers hält die Bank noch 2,5 Prozent ihrer ursprünglichen Position.

Einschnitte im Investmentbanking angekündigt

Abgesehen von den Milliardenkosten mit dem Archegos-Desaster, das Investmentbankchef Brian Chin und Risiko-Chefin Lara Warner den Job kostete, hat die Sparte enorm viel verdient. Sie steigerte die Einnahmen um 80 Prozent. Rechnet man das Archegos-Debakel heraus, so stieg der Vorsteuergewinn von 82 Millionen im Vorjahresquartal auf 2,2 Milliarden Franken.

Als Konsequenz aus dem Archegos-Skandal kündigte die Bank Einschnitte im Investmentbanking an. Die Geschäfte mit Hedgefonds wie Archegos werden als «Prime Brokerage» bezeichnet, dabei geben Banken unter anderem diesen Fonds Kredite, damit diese ihre Wertpapierwetten finanzieren. Diese Geschäfte will die Bank nun zurückfahren.

Unklar ist weiterhin, wie teuer der Skandal um die Greensill-Fonds die Bank zu stehen kommt. Die Lieferkettenfonds, welche die CS zusammen mit der Finanzboutique Greensill aufgelegt hatte, mussten Anfang März geschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten Investoren 10 Milliarden Dollar in den Fonds investiert, die Abwicklung der Fondsanlagen läuft noch.

Noch keine Entschädigungen bezahlt

5,4 Milliarden Dollar konnte die Bank mittlerweile retten. 2,3 Milliarden Dollar der Fondsgelder stecken indes in kurzlaufenden Krediten an heikle Schuldner wie dem Stahlkonzern GFG Alliance, die als ausfallgefährdet gelten.

Die CS hatte Greensill auch einen Kredit gegeben; diesen habe die Bank nun um 30 Millionen auf neu 60 Millionen Franken abgeschrieben, erklärte Finanzchef David Mathers. Auf die Frage, ob die Bank die Fondskunden für deren Verluste entschädigen will, wich Mathers aus. Er erklärte lediglich, dass die CS bisher keinen Kunden Entschädigungen gezahlt habe.

Als Folge des Greensill-Skandal hat die CS das Asset-Management wieder aus dem Private Banking herausgelöst. Ex-UBS-Manager Ulrich Körner soll die Sparte neu leiten. CS-Chef Thomas Gottstein bekräftigte in einer Telefonkonferenz, dass die Bank «keine Pläne hat, das Asset-Management zu verkaufen».

