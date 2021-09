Antigen-Tests in Thun – Covid-Test für 11 Franken – keine Konkurrenz für Apotheken? Ein Antigen-Test für 11 Franken. Dies will die Berner Firma Medica Care ab 11. Oktober auch in Thun anbieten. Trotzdem sehen die Apotheken das Angebot des Zertifikats zum Tiefstpreis nicht als Konkurrenz. Murielle Buchs

Warten auf den Test: Covid-19-Testzentrum in der Thuner Innenstadt. Hier das Beispiel der Schloss-Apotheke. Foto: Patric Spahni

Lange Warteschlangen in der Oberen Hauptgasse in Thun. Beobachtet in den vergangenen Tagen, vor allem freitags und samstags. Die Leute stehen an für den Antigen-Schnelltest. Sie warten jedoch weit weniger vor der Schloss-Apotheke an der Oberen Hauptgasse 33 als vielmehr vor der Hausnummer 26.

Covid-19-Testzentrum in der Thuner Innenstadt. Hier das Beispiel der Schloss-Apotheke. Ein Schnelltest wird durchgeführt. Foto: Patric Spahni

Hier bietet Medica Care die Durchführung von Antigen-Tests sowie die Ausstellung des Covid-Zertifikats an. Was macht das Berner Unternehmen anders?

«Fünfmal so schnell»

Ab dem 11. Oktober könnten die Antigen-Tests kostenpflichtig werden. Darauf ist der Testanbieter Medica Care von Jan Kamarys bestens vorbereitet: «Bei uns gibt es den Antigen-Test dann für 11 Franken.» Üblicherweise kostet dieser zwischen 47 bis 75 Franken.