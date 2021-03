Motion abgelehnt – Covid-Massnahmen im Asylbereich für Berns Grossen Rat ausreichend Der bernische Grosse Rat geht davon aus, dass der Kanton die Covid-Schutzmassnahmen in Rückkehrzentren und Kollektivunterkünften schon heute sicherstellt.

Asylsuchende in Rückkehrzentren und Kollektivunterkünfte würden bei Symptomen ebenso auf das Coronavirus getestet wie der Rest der Bevölkerung, betont die Berner Regierung. Foto: Keystone/Anthony Anex

Der Grosse Rat hat am Montag eine Motion aus den Reihen der Alternativen Linken überwiesen und abgeschrieben. Darum ging es um die Schutzmassnahmen im Asylwesen, genauer gesagt in den Rückkehrzentren und Kollektivunterkünften im Kanton Bern.

Die Massnahmen müssten auch in den Rückkehrzentren umgesetzt werden, wo die Platzverhältnisse eng seien, betonte Christa Ammann (AL) und verwies auf Corona-Ausbrüche in Asylunterkünften, so im Januar im Rückkehrzentrum in Aarwangen. Auch sei sicherzustellen, dass die Menschen in den Zentren Zugang zu Informationen über Covid-19 hätten.

Die Ratsmehrheit war wie der Regierungsrat der Ansicht, dass die Anliegen berechtigt seien, aber schon heute so gut wie möglich umgesetzt würden. So sei die Belegung in den Zentren schon vor Jahresfrist auf 50 bis 60 Prozent der jeweiligen maximalen Kapazität reduziert worden.

Quarantäne und Isolation erfolgten nach denselben Kriterien wie für die übrige Bevölkerung. Auch stehe den Asylsuchenden spezifisches Informationsmaterial zur Verfügung, das vom Bund erarbeitet und in verschiedene Sprachen übersetzt worden sei.

Die Motion wurde mit 110 zu 44 Stimmen überwiesen. Die Abschreibung erfolgte – gegen den Willen der Motionärin – mit 98 zu 56 Stimmen.

Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates vom Montag Infos einblenden Der bernische Grosse Rat hat am Montag den Bericht der Regierung zur regionalen Zuteilung der Pflegeheimplätze einstimmig zur Kenntnis genommen.

mit 89 zu 62 Stimmen eine Motion von Elisabeth Striffeler-Mürset (SP/Münsingen) überwiesen: Der Regierungsrat soll die Finanzierung eines Pilotprojekts für die spezialisierte Palliative Care in der Langzeitpflege sicherstellen

mit 95 zu 49 Stimmen eine Motion von Michael Köpfli (glp/Wohlen) überwiesen und damit den Regierungsrat beauftragt, in Berner Apotheken grundsätzlich alle Impfungen gemäss Schweizer Impfplan ohne ärztliche Verschreibungen zuzulassen. Der Regierungsrat wollte den Vorstoss bloss als Postulat entgegennehmen, weil die Ausweitung der Impfungen in Apotheken sorgfältig geprüft werden müsse.

die Motion von Christa Ammann (AL/Bern) überwiesen und als erfüllt abgeschrieben, welche die konsequente Anwendung der Covid-Schutzmassnahmen auch in Asylunterkünften anmahnt. (siehe Haupttext oben) (SDA)

ske/SDA