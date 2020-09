Absteller: Sitzplätze am Bahnhof – «Covid-19 wird es freuen» Leser Richard Cescatti ärgert sich über die neuen Sitzplätze beim Treffpunkt im Bahnhof Bern. Gerade in der Pandemie seien diese von Nachteil.

Während des Lockdown mag die Abstandsregel noch gegriffen haben, mittlerweile herrscht am Treffpunkt im Bahnhof Bern aber wieder dichtes Gedränge. Foto: Archiv/Raphael Moser

Wer hatte die Idee, die Sitzplätze beim Treffpunkt im Bahnhof Bern zu verkleinern und mit Strom zu versorgen? Nun sitzen die Leute nicht nur nahe beieinander, sondern auch ewig, weil sie ihr Handy laden. Covid-19 wird es freuen. Nun hat es kaum mehr Platz für wartende Passagiere und ältere Menschen, die froh wären, wenn sie dort eine Pause machen könnten. Richard Cescatti, Belp

