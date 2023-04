Finanzen in Steffisburg – Covid-19 sorgte für weniger hohe Kosten als angenommen Die Steffisburger Rechnung schliesst im Jahr 2022 einmal mehr mit einem Ertragsüberschuss in Millionenhöhe ab. Ein Grund dafür sind nicht getätigte Investitionen. Janine Zürcher

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich weniger stark in der Gemeinderechnung nieder als erwartet. Foto: 20min/Matthias Spicher

Steffisburgs Finanzminister Konrad E. Moser (FDP) ist mit der Jahresrechnung 2022 zufrieden. «Das Ergebnis ist viel besser ausgefallen als budgetiert», sagt er. Vorgesehen war im Gesamthaushalt ein Plus von 110’600 Franken. Im Allgemeinen Haushalt, der mit Steuergeldern finanziert wird, wurde mit 362’200 Franken plus gerechnet. Der Ertragsüberschuss liegt nun bei 10 Millionen Franken. Auch im letzten Jahr fiel die Rechnung bedeutend besser aus als budgetiert. Gemeinderat Konrad E. Moser erläutert – wie vor Jahresfrist – indes, dass der Millionenbetrag nicht als flüssige Mittel in der Kasse vorstellbar ist: «Es handelt sich um eine buchhalterische Zahl.»