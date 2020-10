Burgdorfer Stadtrat – Covid-19 prägt das Budget fürs

nächste Jahr Die Stadt präsentiert für das kommende Jahr ein Budget mit einem Ertragsüberschuss von 357’900 Franken.

Corona-bedingt allerdings von Unsicherheiten geprägt. Stefan Kammermann

Gemeinderätin Beatrice Kuster Müller und Peter Hofer, Leiter Finanzdirektion, präsentieren das Budget 2021 der Stadt Burgdorf. (Archivbild) Foto: Beat Mathys



«Wir sind in einem schwierigen Jahr.» Mit dieser Aussage bezog sich die Burgdorfer Finanzvorsteherin Beatrice Kuster Müller (EVP) am Montag nicht nur auf das laufende Jahr. An der Medienpräsentation mit Blick auf das Budget 2021 meinte sie auch das kommende Jahr. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Voranschlag der Stadt Burgdorf rechnet mit einem ausgeglichenen Budget oder konkret mit einem Ertragsüberschuss von 357’900 Franken. Dies bei einem betrieblichen Aufwand von 109,7 Millionen Franken.

Das ausgeglichene Budget basiert indes auf der ausserordentlichen Entnahme aus der Neubewertungsreserve von rund 5,7 Millionen Franken. Ohne diese Entnahme würde ein deutliches Budgetdefizit da stehen. «Unsere Strategie ist es, diese Reserve in den nächsten fünf Jahren aufzulösen», erläuterte die Finanzvorsteherin. In diesem Topf befinden sich rund 30 Millionen Franken, was so viel bedeutet, dass die Stadt Burgdorf mit diesen buchhalterisch wirksamen Massnahmen voraussichtlich bis 2024 ein ausgeglichenes Budget präsentieren kann.