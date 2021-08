Country-Festival Frutigen – Country-Stars ziehen in die Reithalle Mit Jim Lauderdale holt die vierte Ausgabe des Country & Western Festival eine US-Ikone exklusiv ins Kandertal. Doch der OK-Präsident hat noch einen anderen Geheimtipp. Kerem S. Maurer

Zum ersten Mal findet das Country & Western Festival Frutigen im Reitzentrum an der Mike-Schmid-Olympiastrasse statt. Foto: Kerem S. Maurer

Vom 13. bis zum 15. August steht Frutigen zum vierten Mal ganz im Zeichen der Countrymusic. Der US-amerikanische zweifache Grammy-Gewinner Jim Lauderdale, begleitet vom Walliser Paul Mac Bonvin, kommt für sein einziges Konzert in diesem Jahr in Europa nach Frutigen – als Tribute an Ernst (Aschi) Maurer, der einst dem Country in Frutigen mit dem Singer-Songwriter-Festival eine zweite Heimat gab.

«Perlen aus der Schweizer Countrymusic-Szene»

OK-Präsident Hanspeter Ryter organisiert das Country & Western Festival zum vierten Mal. Er freut sich, dass nach der massnahmenbedingten Zwangspause im vergangenen Jahr dem Publikum wieder Livemusik geboten werden darf. Und er verrät seinen Geheimtipp: «Rosewood ist mein persönliches Highlight.» Das reichhaltige Musikprogramm sei mit «Perlen aus der Schweizer Countrymusic-Szene gespickt», versprechen die Verantwortlichen.