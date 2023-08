Country-Festival Kandertal – Die Begeisterung für Linedance ist ungebrochen Western-Feeling, Linedance, viel Musik und Märit-Buden: Das Country-Festival Kandertal zog am Wochenende zahlreiche Fans an. Thomas Feuz

Country-Festival Kandertal: Linedance gehört dazu. Foto: Thomas Feuz

Der Wechsel von Frutigen nach Kandersteg im vergangenen Jahr markierte eine Zäsur in der Erfolgsgeschichte des Country-Festivals seit 1983. Die zweite Auflage im hinteren Kandertal zeigt: Das Festival ist in jeder Hinsicht gut angekommen. Und die Bilanz fällt dieses Jahr besonders positiv aus: So viele Besucher wie nie in der jüngeren Geschichte besuchten das Festival.