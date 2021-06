Starkolumnist zur Euro 2021 – Couch statt Coach: Die Psyche der Fussballprofis Was passiert mit jungen Menschen, wenn sie plötzlich im Geld schwimmen und die Welt auf sie schaut? Simon Kuper von der «Financial Times» hat Topfussballern zugehört. Simon Kuper (Das Magazin)

Smart und sozial engagiert: der englische Nationalstürmer Marcus Rashford. Foto: Peter Dovgan/imago

Wer sind die jungen Männer, die ab dem 11. Juni zur Euro 2021 auflaufen? Ich bin der Sohn eines Anthropologen und habe in den vergangenen dreissig Jahren zahlreiche Fussballer interviewt. Dies ist der Versuch, so etwas wie eine Ethnografie des Berufsstandes zu schreiben. Dabei will ich alles weglassen, was den Blick auf professionelle Fussballer trübt: den Prominentenkult und die Hysterie, die die jungen Männer umgeben.

Ich möchte die Spieler aus anthropologischer Sicht betrachten, also nicht anders als einen indigenen Stamm auf irgendeiner Südseeinsel. Ich wollte wissen: Wie leben sie? Wie verkraften sie all das Geld und die Aufmerksamkeit? Und was für einen Blick haben sie auf die Welt um sie herum?