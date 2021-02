Der Brithén-Ersatz ist da – Cory Conacher kehrt zum SCB zurück Der SC Bern ist auf der Suche nach einem Ausländer rasch fündig geworden: Cory Conacher wechselt per sofort von Lausanne nach Bern. Adrian Ruch

Cory Conacher soll beim SCB für mehr Torgefahr sorgen. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Der Match vom Sonntag gegen den HC Davos, den der SC Bern 5:1 gewann, war die Ausnahme, welche die Regel bestätigte. Und die Regel lautet: Die Mutzen sind vor dem gegnerischen Tor zu wenig effizient. Das zweite Spiel gegen die Bündner nur 28 Stunden später verdeutlichte die Problematik: Der SCB, der nach dem Abgang Ted Brithéns nur mit drei Ausländern antrat, liess in der Startphase sowie im Schlussdrittel zu viele Chancen aus und unterlag deshalb 1:2.

Ein alter Bekannter in Bern

Helfen, das Problem zu lösen, soll nun ein alter Bekannter: Cory Conacher wechselt per sofort von Lausanne zum SCB und kann voraussichtlich schon am Mittwoch in Langnau für die Mutzen stürmen. Der 1 Meter 73 kleine Kanadier hatte bereits in der Saison 2015/2016 für Bern gespielt. In 48 Partien der Qualifikation sammelte der Flügel damals 20 Tore und 32 Assists und wurde so zum SCB-Topskorer. Das Team, das Lars Leuenberger von Guy Boucher übernommen hatte, erreichte in extremis das Playoff und gewann schliesslich den Titel.

Dennoch entschied sich Conacher, nach Nordamerika zurückzukehren. In der Organisation der Tampa Bay Lightning versuchte er, sich in der NHL zu etablieren. Doch nach vier Saisons lautete das Verdikt: überragend in der AHL, nicht ganz gut genug für die beste Liga der Welt. Die SCB-Entscheidungsträger wollten ihm ein erneutes Engagement schmackhaft machen, doch der Lausanne HC, bei dem Geld keine Rolle zu spielen scheint, erhielt den Zuschlag.

Schon in der Saison 2015/16 trug Conacher das SCB-Dress. Foto: Franziska Rothenbühler

Nicht der gleiche Vertrag wie in Lausanne

Glücklich wurde Conacher im Waadtland nicht. Obwohl er bisher immerhin 9 Treffer erzielt hat, war er mehrfach überzählig, zumal Lausanne sechs Ausländer beschäftigte. Die LHC-Verantwortlichen waren mit Conacher nicht ganz zufrieden, dieser war es mit der Situation nicht. So führten die Avancen des ehemaligen Arbeitgebers zum Erfolg: Conacher wechselt zum SCB, wobei der Vertrag nicht 1:1 übernommen, sondern nachverhandelt wurde. Will heissen: Finanziell muss der Linksschütze, der Flügel und Mittelstürmer spielen kann, Abstriche machen, die Dauer des Kontrakts bleibt aber unverändert: Der Vertrag ist bis Ende der Saison 2022/2023 gültig.

Vor fünf Jahren war Conacher nicht nur ein konstanter Punktesammler, sondern auch ein Stürmer, der dem Gegner unter die Haut ging. Dann und wann verlor er die Fassung und verbrachte daher etwas zu viel Zeit auf der Strafbank. Ein paar Strafminuten würde man in Bern derzeit gern in Kauf nehmen - wenn nur einer kommt, der regelmässig ins Tor trifft.