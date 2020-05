Mexiko-Stadt darf wieder brauen

Die Biervorräte in Mexiko gehen zur Neige – bald könnten sie wieder aufgefüllt werden. Ab dem ersten Juni könne in Mexiko-Stadt nach knapp zwei Monaten erstmals wieder Bier gebraut werden, teilte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Mittwoch mit. Dann werde die Industrie in der Hauptstadt in die Liste unerlässlicher Aktivitäten aufgenommen. Dies geschieht mitten in der schlimmsten Phase der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus – der Höhepunkt wird in der ersten Juniwoche erwartet.

Mexiko ist der viertgrösste Produzent und grösste Exporteur von Bier der Welt. Die beliebteste mexikanische Marke – im In- wie im Ausland – ist Corona. Nachdem die Produktion für den einheimischen Markt als Teil der Massnahmen gegen das Coronavirus am 6. April eingestellt worden war, wurden in den vergangenen Wochen die Bierregale in den Geschäften im ganzen Land immer leerer. Berichten zufolge erhöhten manche Läden die Bierpreise drastisch. Für den Export in die USA wurde allerdings – in reduzierter Menge – weiter gebraut.