Viele Berner Linien unter Druck – Coronavirus hat Auswirkungen auf Bus alpin Jene Bus-alpin-Linien, welche ohne Lockdown bereits Ende April gestartet hätten, verzeichneten weniger Passagiere. Die Region Habkern-Lombachalp hingegen verzeichnete einen Rekord.

Die Region Chasseral musste beinahe eine Halbierung der Fahrgastzahlen von 2019 hinnehmen. Foto: zvg

Das Corona-Jahr hat auf den Bus-alpin-Linien Spuren hinterlassen. Während die Bündner Regionen keine Einbussen verzeichneten, litten die Romandie und voralpine Regionen unter den Auswirkungen der Pandemie.

Das Minus gegenüber der letztjährigen Rekordsaison betrage 1,5 Prozent, teilte der Verein am Donnerstag mit. Während der Sommersaison 2020 wurden insgesamt 120‘562 Fahrgäste transportiert (Vorjahr: 132'000).

Mit guten Resultaten warten die Bündner Regionen auf, die wie andere alpine Regionen ihren Betrieb erst ab Juni aufnahmen. Vier der fünf beteiligten Regionen hätten einen Rekord erzielt: Alp Flix, Bergün-Albulapass, Beverin und Pany-St. Antönien.

In der Region Habkern-Lombachalp konnte die Fahrgastzahl gegenüber dem letztjährigen Rekord praktisch verdoppelt werden – 12'056 Personen nutzten das Busangebot (Vorjahr: 6270).

Grosse Einbussen in der Romandie

Negativen Einfluss hatte das Coronavirus dagegen auf diejenigen Regionen, welche ohne Lockdown bereits Ende April gestartet hätten. Dort sei die Verunsicherung der Fahrgäste spürbar gewesen. Besonders stark sei die Romandie betroffen gewesen. So musste die Region Chasseral mit 1655 transportierten Fahrgästen beinahe eine Halbierung ihres Rekordergebnisses aus dem Jahr 2019 in Kauf nehmen.

Teilweise erhebliche Einbussen gegenüber den Vorjahren mussten die Regionen Huttwil BE, Ibergeregg SZ, Thal SO und Val-de -Charmey FR verkraften, wie es weiter heisst.

In sechs Mitgliederregionen fährt der Bus alpin auch in der Wintersaison.

Nicht mehr ausgewiesen werden laut Mitteilung die Frequenzen in der Region Jura vaudois, wo das vormalige Bus alpin-Angebot so erfolgreich geworden war, dass es in das abgeltungsberechtige ÖV-Angebot übernommen wurde.

Der Verein Bus alpin wurde 2011 gegründet, um den naturnahen Tourismus in Berggebieten zu fördern. Er fördert und unterstützt vor allem Regionen mit öV-Angeboten, die nicht ausschliesslich von öffentlichen Abgeltungen profitieren. Dadurch soll die Wertschöpfung in finanzschwachen Randregionen gesteigert und die Umwelt durch eine nachhaltigere Anreise der Gäste geschont werden.

Träger des Vereins sind neben einer Vielzahl von Gemeinden die PostAuto Schweiz AG, der Schweizer Alpen-Club (SAC), die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS).

SDA/flo