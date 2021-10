Linker Protest in Bern - Coronademonstration mit Schutzmaske

Corona-Demonstration – Coronademonstration mit Schutzmaske Kritisch gegenüber den Corona-Massnahmen, aber aus linker Perspektive: Für den Samstagnachmittag hat eine neue Gruppierung zu einer Demonstration aufgerufen. Mirjam Comtesse , Sibylle Hartmann LIVE

Zurzeit findet in der Stadt Bern eine Demonstration gegen die Corona-Politik statt – aus dezidiert linker Perspektive. Eine Gruppe von rund hundert Personen ist vom Waisenhausplatz Richtung Zytglogge und weiter durch die Marktgasse Richtung Bahnhofplatz unterwegs, wie eine Reporterin vor Ort berichtet. Mitarbeiter von Bernmobil regeln den Tram- und Busverkehr.

Sticker werden verteilt an die staunenden Passanten, die ihre Samstagsshopping-Tour machen und nun dem unbewilligten Demo-Zug zuschauen: «Für ein solidarisches Miteinander.» «Bärn bliibt Nazi-frei», ruft die Menge. Das Nünitram muss am Kornhausplatz stehen bleiben, weil kein Durchkommen mehr ist.

Der Demonstrationszug in der Marktgasse. Foto: Jürg Spori

Zuvor hatten sich die Protestierenden auf dem Berner Waisenhausplatz versammelt. Sie sind mehrheitlich jung, mehrheitlich schwarz angezogen. Auch vereinzelte Klimademonstrierende sind dabei.

Viele sind dem Aufruf eines «Solidarischen Bündnisses Bern» gefolgt und tragen eine Maske. Einige tragen ein grosses Transparent: «Jetzt sind wir am Zug. Antifaschistisch durch die Krise.»

Die Stimmung ist friedlich: «Linke Politik lässt sich noch mit menschenverachtenden Massnahmen vereinbaren», sagt ein Mann am Megafon. Genau das praktizierten aber die Massnahmen-Gegner an ihren Demos. Die Menge skandiert gegen Faschismus und Kapitalismus. Auch die antifaschistische Aktion schwingt ihre Fahne.

Foto: Jürg Spori

Sie wollten ein Zeichen setzen gegen Gewalt, erklärt eine junge Frau. Die Polizei markiert mit einem Einsatzwagen Präsenz.

Abgrenzung gegen «rechte Ecke»

Mittlerweile habe man in Bern regelmässige Demos, bei denen Aussenstehende und Medienschaffende angepöbelt und bedroht würden. Das können man «nicht einfach hinnehmen», wie die Aktivistinnen und Aktivisten des «Solidarischen Bündniss» in einem Interview mit dieser Zeitung sagen.

Man wolle dagegen ein Zeichen setzen und «den Diskurs über die Corona-Politik aus der rechten Ecke herausholen».

Dabei richte sich die Demo nicht in erster Linie gegen die Schutzmassnahmen. So rufe man dazu auf, am Protest mit Maske zu erscheinen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.