Kommentar zur Schadensbilanz - Corona: Was wir nächstes Mal besser machen müssen

Im Vergleich zum benachbarten Ausland blieb die Schweiz eine Insel der Freiheit. Zertifikatspflicht und unübersichtliche Regeln sorgten aber auch hier für viel Missmut. Manchmal zeigten die Massnahmen Wirkung, manchmal schien das Virus völlig unbeeindruckt davon zu zirkulieren. Manchmal schossen sie auch unnötig übers Ziel hinaus, wie beim Besuchsverbot für Sterbende oder dem Singverbot für Kinder. Die Einschränkungen waren so beispiellos, dass ihr Nutzen so genau wie möglich ausgewertet werden muss.

Bund und Kantone wurstelten sich durch die Pandemie, was vor allem bei der zweiten Welle tödliche Konsequenzen hatte. Immerhin: Gesundheitsminister Berset blieb cool. Und das letzte Wort durften wir sogar in der Krise selber an der Urne haben – was die Gemüter reichlich beruhigte. Trotzdem: Die Kommunikation war oft unklar und wenig überzeugend.