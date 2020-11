Wahlcountdown in Burgdorf – Corona-Vorschriften zwingen zum Improvisieren Die Markthalle ist am Wochenende das Zentrum der Burgdorfer Gemeindewahlen. 80 Personen sorgen dafür, dass die Auszählung der Listen für die Gemeinde- und Stadtratswahlen trotz Corona-Vorschriften funktioniert. Urs Egli

In der Markthalle Burgdorf tagt in diesem Jahr nicht nur der Stadtrat, sondern auch der Wahlausschuss ermittelt hier die Gewinnerinnen und Gewinner der Gemeindewahlen 2020. Foto: Manuel Zingg

147 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen am Wochenende um die 40 Sitze im Burgdorfer Stadtparlament, und 8 Personen streiten sich um die 6 Mandate im Gemeinderat. Wer das Rennen macht, entscheidet sich in der Regel in den Räumen der Stadtverwaltung im Kirchbühl. Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Wegen der Corona-Sicherheitsvorschriften muss ein grosser Teil des Wahlbüros in die Markthalle ausgelagert werden.

«Die Auszählung der Wahllisten für den Gemeinderat erfolgt im Nordteil der Markthalle, jene für den Stadtrat im Südteil. Beide sind räumlich voneinander getrennt», erklärt Urs Lüthi, Leiter der Einwohner- und Sicherheitsdirektion von Burgdorf, der gerade von einer Besprechung in der Markthalle zurückgekommen ist. Denn neben der nötigen Infrastruktur müsse auch sichergestellt sein, dass die Lüftung und die CO₂-Messung in der grossen Halle funktioniere.