Valora und Migros klagen – Corona vermiest dem Osterhasen das Geschäft Valora startet vorzeitig den Ausverkauf, die Migros hofft auf die nächsten Tage, und die Konsumforscherin stellt fest: Corona macht wenig Lust auf Ostern. Stephan Künzi

Karikatur: Max Spring

Das Schild am Eingang macht stutzig. «30 Prozent auf Osterartikel» steht in fetter Schrift auf grünem Grund, darüber etwas kleiner in schönstem Neudeutsch: «Easter-Pre-Sale». Seit Tagen schon lädt der Avec-Shop am Bahnhof Münsingen zum Osterausverkauf – dabei steht doch das Wochenende der Schoggi-Hasen, der Schoggi-Eier und der vielen anderen österlichen Spezialitäten erst noch bevor. Wie ungewöhnlich.

Es ist halt Corona-Zeit, und die Schweiz steckt immer noch in einem Lockdown. Die Läden sind zwar wieder offen, die Gastrobetriebe dagegen nach wie vor geschlossen, und zahlreiche Leute arbeiten noch daheim. Vielerorts fehlen die Pendler und Passanten, weshalb der Valora-Konzern nicht müde wird, über mangelnden Absatz an den Avec-Standorten zu klagen.