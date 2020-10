Eishockey-Cup – Corona verhindert ein letztes grosses Eishockeyfest Am Sonntag darf Huttwil gegen die SCL Tigers spielen, höchstens 1010 Personen finden Einlass. Im nächsten Jahr ist diese Begegnung nicht mehr möglich. Reto Pfister

So voll wie 2017 beim Spiel Brandis – SCB wird das Stadion in Huttwil am Sonntag nicht werden. Foto: Keystone

Am 25. Juni erhielt Hockey Huttwil für den Cup-Sechzehntelfinal die SCL Tigers zugelost. Ein Traumlos. Zahlreiche Spieler und auch Trainer Daniel Bieri gehörten einst der Organisation der Emmentaler an. Im Oberaargauer Städtchen war die Freude gross. Zu einem ausgelassenen Cup-Fest wird es aber am Sonntag (Spielbeginn 17.15 Uhr) im Huttwiler Ortsteil Schwarzenbach nicht kommen. Genauso wenig in Thun, wo die Oberländer um 18.30 Uhr gegen Visp spielen. Die Derniere des Cups in seiner aktuellen Form geht unter speziellen Vorzeichen über die Bühne.

Corona-Tests für Spieler und Staff

Vor den Cup-Sechzehntelfinals mussten sich die Spieler und Coaches auf das Coronavirus testen lassen, wie das auch in der National League und Swiss League der Fall war. Diese Tests – bei Huttwil und Thun alle negativ – verursachten den Vereinen Kosten in Höhe von 4000 bis 5000 Franken. Der Hauptsponsor des Cups überwies den Clubs zusätzlich zu den 20’000 Franken Antrittsgeld 2000 Franken, um einen Teil dieser Aufwände zu decken.

Der restliche Betrag musste jedoch von den Amateurvertretern übernommen werden. «In der aktuellen Situation müssen wir dies in Kauf nehmen», sagt Thuns Sportchef Alex Reymondin, Huttwils Teammanager Max Dreier sieht das ebenso. Etwa ein Zehntel der Startgage ist so aber bereits weg.

Eingeschränkte Zuschauerkapazität

Cupspiele gegen National-League-Teams waren für die Amateure in der Vergangenheit oft grosse Eishockeyfeste, die ausserdem erkleckliche Beträge in die Clubkassen spülten. Thun etwa verbuchte 2014 aus der Partie gegen den SCB mehr als 30’000 Franken Reingewinn.

Hockey Huttwil wird in diesem Jahr nicht annähernd so viel Geld einnehmen. Im Normalfall könnten die Oberaargauer am Sonntag wohl 2500 Zuschauer in der Halle begrüssen, wegen der Corona-Vorschriften dürfen aber maximal 1010 Besucher kommen. Und es ist nicht sicher, ob wirklich so viele erscheinen. «Der Vorverkauf ist sehr verhalten angelaufen», sagt Dreier.

In Thun dürften 890 Personen das Spiel verfolgen, gegen den Swiss-League-Vertreter Visp wird aber die Kapazität nicht ausgeschöpft werden. Sportchef Reymondin will sich aber über den Gegner nicht beklagen. «Wir freuen uns auch auf dieses Spiel, man kann nicht immer den SCB oder die Tigers zugelost erhalten», sagt er.

Nicht mehr gegen den SCB oder die Tigers

Der Schweizer Cup wird letztmals in dieser Form durchgeführt. Die National League zieht sich aus dem Wettbewerb zurück. Spiele wie jenes von Huttwil gegen die SCL Tigers wird es nicht mehr geben. «Das ist sehr schade», sind sich Reymondin und Dreier einig.

Sie können den Entscheid der Spitzenvereine einerseits nachvollziehen, weil diese zum Teil auch noch in der Champions League engagiert seien. Andererseits aber stellen sie sich die Frage, ob es für die Teams wirklich attraktiver und interessanter sei, statt des Cups zusätzliche Solidaritätsrunden in der sowieso schon Monate andauernden Regular Season durchzuführen.

Mit oder ohne Swiss League?

Der Cup wird auch in den kommenden Jahren ausgetragen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Swiss-League-Vereine doch weiter daran beteiligen. Möglich ist aber auch, dass der Wettbewerb als reiner Amateurcup weitergeführt wird, mit den MSL-Vertretern als stärkste Teams. «Ich ziehe die Variante mit der Swiss League vor, dann wäre immer noch die Möglichkeit da, gegen Oberklassige spielen zu können», sagt Dreier. Reymondin erachtet beides als reizvoll. «Ohne die Swiss-League-Clubs könnten wir den Cupsieg anstreben und ein zweites Saisonziel verfolgen», sagt er.