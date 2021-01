Thuner Gemeinderat – Corona trübt die Halbzeitbilanz Die Stadtregierung sieht sich bei Legislaturhalbzeit auf Kurs – und wegen Corona mit Herausforderungen konfrontiert. Wir beleuchten den Leistungsausweis aller fünf Gemeinderatsmitglieder. Michael Gurtner

Der Thuner Gemeinderat nach dem Legislaturstart 2019 im Schwäbis: (v.l.) Roman Gimmel, Andrea de Meuron, Raphael Lanz, Peter Siegenthaler und Konrad Hädener. Ein aktueller Fototermin war aufgrund der Pandemie nicht möglich. Foto: PD

Es ist Halbzeit. Pausentee gibt es allerdings keinen. Zwar lud der Thuner Gemeinderat zum Rück- und Ausblick nach der Hälfte der aktuellen Legislatur – Pandemie-bedingt findet die Medienkonferenz aber digital statt. Und so erklären die fünf Regierungsmitglieder via Computerbildschirm aus der Stube oder dem Büro, was sie seit 2019 beschäftigt und bis Ende 2022 beschäftigen wird.

«Das Krisenmanagement prägt die Arbeit von Regierung und Verwaltung seit zehn Monaten stark.» Stadtpräsident Raphael Lanz

Kein Wunder, spielte und spielt auch da Corona eine entscheidende Rolle. Mit viel Elan habe man angefangen, sagt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Dann kam die Pandemie. «Das Krisenmanagement prägt die Arbeit von Regierung und Verwaltung seit zehn Monaten stark.» Corona zum Trotz sieht sich der Gemeinderat im Hinblick auf die gesteckten Ziele auf Kurs.