Schule in Lauterbrunnen – Corona-Tests ermöglichen Präsenzunterricht Dank freiwilligen Covid-19-Tests ist die Schule Lauterbrunnen für die Basis- und Primarstufe wieder offen. Anne-Marie Günter

Diese Woche wurden im Schulhaus Lauterbrunnen Coronavirus-Tests durchgeführt. PD

70 Schulkinder im Lauterbrunnental gehen seit Dienstag wieder in die Schule, nämlich die Kinder der Basis- und der Primarstufe aus fünf Bezirken. Die Schule in Wengen und die Oberstufe in Lauterbrunnen, die auch Schüler aus Wengen besuchen, werden voraussichtlich am kommenden Montag wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen.

Alles mit Vorsicht: Eine CO2-Ampel stellt fest, wann es wieder Zeit zum Lüften ist, ein Luftfilter und sicherere Masken für Lehrpersonen sollen noch angeschafft werden. Dank einem grossen Raumangebot können Abstände gut eingehalten werden. «Wir schauen darauf, dass sich die Kinder möglichst wohl fühlen», sagt Schulleiter Rolf Possel.