Berner Radprofis – Corona stoppt Mäder, der Teamkollege «bremst» Hirschi

Noch immer ein gefragter Mann: Trotz Rückschlägen ist Marc Hirschi nach wie vor für Siege gut. Foto: Keystone

Frühjahresklassiker und Tour de Romandie sind bereits Geschichte, dieser Tage strampeln die weltbesten Pedaleure quer durch Italien. Die Berner Profis Marc Hirschi, Gino Mäder, Joel Suter und Nils Brun fehlen am Giro aus unterschiedlichen Gründen. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Marc Hirschi: Im Schatten des Überfliegers

Nicht immer freie Hand: Von UAE Emirates ist Marc Hirschi für keine der drei grossen Rundfahrten aufgeboten worden. Foto: Keystone

Für einmal täuschte ihn sein Instinkt. Beim Eintagesrennen Eschborn–Frankfurt am 1. Mai war Marc Hirschi Teil der Spitzengruppe, ehe er kurz vor dem Ziel die Attacke eines Konkurrenten zufuhr und jene Kräfte liegen liess, die ihm im Sprint fehlen sollten. Und doch: Mit Rang 4 bewies der Ittiger, dass mit ihm zu rechnen ist.

Der 24-Jährige hat keine leichte Zeit hinter sich seit der Saison 2020, als er wie ein Komet einschlug in der Szene, die Flèche Wallonne sowie eine Tour-de-France-Etappe und WM-Bronze gewann. Er beklagte Materialprobleme, die Hüfte schmerzte, mehrmals stürzte er, Mitte Februar brach er sich nach einem Unfall den Arm. Dass er bei UAE Emirates Teamkollege von Tadej Pogacar ist, erweist sich zudem kaum als Vorteil – nahezu alles ist auf den slowenischen Dauersieger ausgerichtet. Entsprechend kann Hirschi längst nicht immer auf die eigene Karte fahren, so ist er etwa für keine der drei grossen Rundfahrten vorgesehen. Diskussionen über die Notwendigkeit eines Wechsels sind berechtigt – prächtig dotierter Vertrag hin oder her.

Aber eben, Hirschis Form passt, das bewies er etwa mit Rang 10 bei Lüttich–Bastogne–Lüttich. Und viele Kritiker dürften vergessen haben, dass er letzte Saison vier Rennen gewann. Wenn auch keine allzu bedeutenden.

Gino Mäder: Zwei bittere Rückschläge

Blick ins Leere: Der Vorjahreszweite Gino Mäder hat eine frustrierende Tour de Romandie hinter sich. Foto: Keystone

Er versuchte gar nicht erst, etwas zu beschönigen. Enttäuschend und ungenügend sei seine Leistung an der Tour de Romandie gewesen, sagt Gino Mäder. Gesamtrang 15 war ein empfindlicher Rückschlag nach Platz 2 im Vorjahr. Der Oberaargauer, welcher immer mal wieder mit seiner Inkonstanz kämpft, resümiert denn auch: «Wären meine Beine gleich gut gewesen wie letzte Saison, hätte ich die Rundfahrt gewonnen.»

Nun sollte Mäder am Giro um die Spitzenplätze mitfahren, so jedenfalls hatte er sich das ausgemalt. Eine Covid-Infektion verhinderte den Plan. Und so geht das Warten auf den ersten Sieg seit Juni 2021 (Tour-de-Suisse-Etappe) weiter.

Der belesene 26-Jährige, der sich im Kampf gegen Rassismus im Peloton und für den Frauenradsport einsetzt, ist über diese Saison hinaus ans undurchsichtige Bahrain-Victorius-Team gebunden – die Verantwortlichen trauen ihm nach wie vor den Triumph an einer zumindest mittelschweren Rundfahrt zu. Bei Paris–Nizza überzeugte Mäder im März mit Gesamtrang 5. Sein Rennprogramm für den Sommer dürfte nun angepasst werden.

Nils Brun: Ein wertvolles Lehrjahr

Verrichtet Helferdienste: Nils Brun (rechts) sammelt in seinem ersten Profijahr viele Erfahrungen. Foto: Keystone

Noch vor zwei Jahren fuhr der Spiezer nicht über den Asphalt, sondern über Stock und Stein. Brun war Mountainbiker, doch er realisierte, dass ihm etwas fehlte, um mit der absoluten Spitze mithalten zu können – vorab die kurzen, intensiven Anstiege behagen dem Allrounder nicht.

Erst 22, absolviert er gerade seine erste Profisaison. Es ist ein wertvolles Lehrjahr im von Fabian Cancellara geführten Schweizer Tudor-Rennstall, der für den Giro d’Italia keine Einladung bekam. Brun, der ein Betriebswirtschaftsstudium begonnen hat, verrichtet heuer vorab Helferdienste. Der einstige Amateur-Schweizer-Meister und letztjährige Sieger des GP Kiesen fuhr in den vergangenen Wochen kleinere Rennen, mal abgesehen vom Amstel Gold Race (Rang 63). Die mittelfristige Zukunft im Business ist gesichert: Sein Vertrag läuft bis Ende 2024.

Joel Suter: Das erste Ausrufezeichen

Der grösste Erfolg: Im April gewinnt Joel Suter eine Etappe der Sizilien-Rundfahrt. Foto: Keystone

2021 trug er das Trikot des Bergpreis-Leaders an der Tour de Romandie, später zeigte er sich an der Tour de Suisse in Fluchtgruppen. Joel Suter unternahm alles, um Aufmerksamkeit zu generieren. Er kämpfte für seine Zukunft als Berufsfahrer, doch ein Sturz inklusive Knorpelschaden warf ihn zurück – und so drohte die Profikarriere zu enden, ehe sie richtig begonnen hatte.

Zur Hand ging ihm Marc Hirschi, sein guter Freund und langjähriger Trainingspartner. Er legte ein gutes Wort ein für den Frutiger, und so erhielt dieser den letzten freien Platz im Team UAE Emirates. Nach einer soliden letzten Saison folgte auch bei ihm der Wechsel zu Tudor – und bereits hat Suter für Schlagzeilen gesorgt: Der 24-Jährige gewann die 3. Etappe der Sizilien-Rundfahrt, eines Rennens der zweitklassigen Europe Tour. Es handelt sich um seinen bisher grössten Erfolg. Die gute Frühform bestätigte er an der Tour de Romandie mit den Rängen 5 und 17 in Prolog und Zeitfahren. Er darf mit einem Aufgebot für die Tour de Suisse rechnen.

