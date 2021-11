Spontandemo befürchtet – Corona-Spannung droht sich in Bern zu entladen Egal, wie die Abstimmung über das Covid-Zertifikat ausgeht: Die Bundesstadt muss übernächsten Sonntag mit einem Aufmarsch von Zertifikatsgegnern rechnen. Carlo Senn

Kundgebung gegen Corona-Massnahmen beim Rosalia-Wenger-Platz im Wankdorf am 12.11.2021 in Bern. Foto: Raphael Moser

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause macht sich Sorgen. Denn Massnahmenkritiker und Gegner des Covid-Gesetzes dürften am 28. November in Bern aufmarschieren.



Zwar habe es auch bei anderen Abstimmungen bereits Aufforderungen zu Aktionen gegeben. Doch die Art der Aufrufe der Gegner in den letzten Wochen – hochemotional und teilweise mit Aufrufen zu Gewalt – sei neu. Diese beziehen sich zwar meist nicht konkret auf den 28. November. Dennoch werde auf Telegramm indirekt sogar zur Bewaffnung aufgerufen. Die Rhetorik der Bewegung zeige erschreckende Parallelen zu den USA, wo Unterstützer von Donald Trump das Resultat der Präsidentschaftswahl nicht akzeptierten und Anfang Jahr das Capitol stürmten, so Nause zur «SonntagsZeitung».