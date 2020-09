Was beim SC Bern geändert hat – Corona sorgt für ein völlig neues SCB-Erlebnis Neue Gesichter auf dem Eis und an der Bande, mehr kernige Checks, keine Stehplätze, Sparzwang – beim SC Bern hat sich so einiges verändert. Adrian Ruch

Der Schwede Ted Brithén ist ein Hoffnungsträger: Der SC Bern steigt mit stark verändertem Kader in die Saison 2020/2021. Foto: Raphael Moser

Am 1. Oktober um 19.45 Uhr empfängt der SC Bern den HC Ambri-Piotta. Dieser Match bildet den Auftakt einer Eishockeymeisterschaft, in der – vor allem aufgrund der Corona-Pandemie – vieles anders ist als in den vergangenen Jahren, und zwar für die Clubleitung, für die Spieler und die Trainer, aber auch für die Zuschauer. In der Folge ist aufgeführt, was beim SCB neu ist, Zusatzinformationen und Begründungen inklusive.