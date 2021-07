Reisen in der Pandemie – Corona sorgt für ein Rendez-vous mit der Geschichte Covid-Zertifikat und gefälschte PCR-Tests: Die heutigen staatlichen Kontrolltechnologien – und Versuche, sie zu umgehen – gibt es schon seit 500 Jahren. Valentin Groebner

Vom Prinzip her schon im Mittelalter erfunden: das Covid-Zertifikat. Foto: Getty Images

Flughafen Zürich, 20. Juni 2021, ich stand in der Vorkontrolle für die Maschine nach Wien. Der freundliche Mann am Schalter wollte meinen Pass und den Impfpass, mit den richtigen Kleberli darin: Dann bekam ich einen Stempel auf meine Bordkarte und durfte in den Flieger. (Die digitale Vorregistrierung interessierte niemanden.)

Noch eindrucksvoller waren die Massnahmen im Zug nach Deutschland eine Woche vorher. Aufwendige Registrierung online, alle Bestätigungen dabei und als Begrüssung beim Grenzübertritt eine SMS: «Die Bundesregierung: Willkommen! Bitte beachten Sie die Test-/Quarantänebedingungen!» Ich war noch nie persönlich von einer Regierung begrüsst worden und ein bisschen geschmeichelt.