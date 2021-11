Impfgegner schiessen Fotos – Corona-Skeptiker «protokollieren» Impfaktion in Burgdorf Diese Woche machte der Impftruck in Burgdorf halt. Erneut beobachtete ein Komitee die Impfaktion und verletzte mutmasslich die Persönlichkeitsrechte der Impfwilligen. Regina Schneeberger

Die Impfaktion bei der Burgdorfer Markthalle rief Corona-Skeptiker auf den Plan. Symbolfoto: Raphael Moser

Der Vorfall von dieser Woche war keine Premiere für Burgdorf. Schon vor anderthalb Monaten hatten mehrere Personen eine Impfaktion in der Emmestadt gestört. Am 17. September konnten sich Schülerinnen und Schüler im Gymnasium Burgdorf mit der ersten Dosis gegen das Coronavirus impfen lassen. Plötzlich tauchten Impfgegner auf dem Schulareal auf, schossen Fotos und protokollierten das Geschehen, wie die Zeitung «Blick» berichtete.

Nun machen die Corona-Skeptiker in Burgdorf erneut auf sich aufmerksam. Am Dienstag machte der Impftruck des Kantons vor der Markthalle halt. In der Telegram-Gruppe Familientaskforce wurde zu einer Aktion aufgerufen. Man wolle vor Ort «beobachten, rapportieren, Daten aufnehmen», schreibt eine Person. Die Gruppierung ist klar in der Ecke der Massnahmenskeptiker zu verorten, wie ein Blick auf deren Website zeigt. Sie fordert «die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen und keine Zwangstests an unseren Kindern».