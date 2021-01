Demoaufruf für Samstag – Corona-Skeptiker planen Flash-Mob in Supermärkten Trotz faktischem Demo-Verbot rufen Pandemie-Skeptiker für Kundgebungen in Bern auf. Auch Läden sollen offenbar Ziel von Protestaktionen sein. Michael Bucher

Gegner der bundesrätlichen Schutzmassnahmen halten im November die Bundesverfassung in die Höhe. Auch diesen Samstag soll der Bundesplatz wieder Protest-Schauplatz werden. Foto: Jürg Spori

Dass sich samstags Gegner der bundesrätlichen Corona-Schutzmassnahmen auf dem Bundesplatz in Bern zum Protest treffen, ist mittlerweile zur Tradition geworden. Ebenso der dazugehörige Aufmarsch der Polizei. Das wird auch diesen Samstag nicht anders sein, da erneut zu einer Kundgebung um 14 Uhr aufgerufen wird. Das zeigen diverse Einträge in Telegram-Chats. Die App ist bei Corona-Skeptikern besonders beliebt als Austauschplattform.

Dieses Mal gelten allerdings nochmals verschärfte Einschränkungen. Am Mittwoch hatte die Berner Kantonsregierung kommuniziert, dass ab sofort an Kundgebungen nicht mehr als fünf Personen teilnehmen dürfen, was faktisch einem Demo-Verbot gleichkommt. Zuvor galt als Obergrenze die Zahl von fünfzehn Teilnehmenden. Der Regierungsrat passt sich damit den bundesrätlichen Vorgaben an, welche Menschenansammlungen über fünf Personen im öffentlichen Raum verbietet.