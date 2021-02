«Diese Vorlage jetzt verwandeln»: Das forderte diese Zeitung im Mai 2019. Damals hatte der Gemeinderat bekannt gegeben, dass in Thun-Süd eine neue wettkampftaugliche Dreifachsporthalle für über 20 Millionen Franken entstehen soll. Die eingangs erwähnte Forderung richtete sich an alle beteiligten Player – Burgergemeinde als Landbesitzerin, Politik, Vereine und Volk. Diese seien gehalten, den Steilpass anzunehmen und den Ball zu versenken. Auf dass sich Thun auch in Zukunft zu Recht Sport- und Handballhauptstadt nennen könne.

Aus diesen Plänen wird nun vorerst nichts. Das ist schade. Der sogenannte Sportcluster – nach jahrelangem Ringen wurden wenigstens endlich die zusätzlichen Fussballplätze in Betrieb genommen – bleibt weiterhin unvollständig. Die Handballerinnen und Handballer von Rotweiss und Wacker sowie die Unihockeyaner des UHC Thun werden nicht Nachbarn der Fussballer. Und sie werden sich weitere Jahre mit der Suche nach zeitgemässen Infrastrukturen herumschlagen müssen.