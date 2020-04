Versicherer präsentiert Zahlen – Corona-Schäden kosten Mobiliar bis zu 400 Millionen Franken Während das letzte Jahr für den Berner Versicherer sehr erfolgreich verlief, wird 2020 coronabedingt zur Belastungsprobe. Quentin Schlapbach

Die Mobiliar wird die Schäden aus der Epidemieversicherung decken – auch wenn es sich bei Corona um eine Pandemie handelt. Foto: Keystone

Der Hauptsitz der Mobiliar an der Bundesgasse gleicht in diesen Tagen einem Geisterhaus. Rund 85 Prozent der Mitarbeitenden arbeiten wegen der Corona-Krise derzeit von zu Hause aus, sagte Marktleiterin Michèle Rodani an der Bilanzmedienkonferenz vom Dienstag. Diese fand – wie üblich in diesen verrückten Zeiten – per Telefonschaltung statt.