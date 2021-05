Abstimmungen im Oberaargau – Corona prägt die Dorfpolitik weiter Auch dieses Jahr ziehen diverse Gemeinden den Urnengang einer Versammlung vor. In Herzogenbuchsee stellt sich gar eine Grundsatzfrage. Julian Perrenoud , Sebastian Weber

Anstehen für die Gemeindeversammlung. Die Roggwiler GV Ende August 2020 war aussergewöhnlich – nicht nur wegen des traktandierten Lidl-Grossprojekts . Foto: Marcel Bieri

In Roggwil wird am 13. Juni zum zweiten Mal über die Zonenplan- und Baureglementsänderung Brunnmatt abgestimmt. Dabei geht es um jenes Thema, über das im Dorf seit zwei Jahren heftig diskutiert wird: Der Discounter Lidl Schweiz will auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal eine Regionalgesellschaft mit Warenverteilzentrum realisieren.

Zur ersten Abstimmung an der denkwürdigen Gemeindeversammlung Ende August 2020 erschienen fast 500 Personen. Das knappe Nein von damals hob der Regierungsrat später wieder auf. Die durchgeführte Versammlung verstiess gegen die Gesetzesbestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und hätte vorzeitig abgebrochen werden müssen.