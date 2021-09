Coronavirus in der Schweiz - 1235 Fälle, 43 Spitaleintritte | mRNA-Alternative – Deal in den nächsten Tagen

Protest gegen Zertifikatspflicht vor Universitäten

Die Zertifikatspflicht verschiedener Schweizer Universitäten hat zu Semesterbeginn kaum für Protest gesorgt. In Zürich, Bern und Luzern gab es kleinere Demonstrationen mit bis zu 150 Personen. Die Protestierenden forderten barrierefreien Zugang zu Bildung für alle.

In Zürich zogen am Montagmorgen bis zu 150 Studierende vom Landesmuseum in Richtung Universität und ETH Zürich. Dabei trugen sie Schilder, auf denen sie einen zertifikatsfreien Bildungszugang forderten, und skandierten «Liberté», wie ein Augenschein vor Ort zeigte. Auf Flyern, die verteilt wurden, wurde die Zertifikatspflicht als Diskriminierung verurteilt. Rechte hingen nicht von einem QR-Code ab, das Zertifikat führe nur zu einer Spaltung.

Studierende verschiedener Hochschulen hätten friedlich ihre Meinung kundgetan, was selbstverständlich legitim sei und von der ETH Zürich begrüsst werde, schreibt die Hochschule auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die demonstrierenden Studierenden wehrten sich gegen die Corona-Zertifikatspflicht an Bildungsinstitutionen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vor der Universität Luzern kamen rund 100 Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht zusammen. Das Maturazeugnis und nicht das Zertifikat sei der Zugang zum Studium, sagte ein Student, der nach eigenen Angaben geimpft ist. Kein Mensch sei mehr wert als ein anderer, auch ein Geimpfter sei nicht mehr wert als ein Ungeimpfter. Er forderte deswegen «Bildung für alle».

Eine Gruppe namens «Freie Linke» verteilte Zettel, auf denen «Kein Mensch ist zertifizierbar» stand. An der Kundgebung waren auch Personen der Gruppe «Massvoll» anwesend. Auf Transparenten waren Slogans wie «My Body my Choice» zu lesen oder schlicht «Zertifikat nein».

Die Kundgebung in Luzern stiess auch auf Kritik. Es kam zu Zwischenrufen, und auf Transparent einer kleinen Gegendemonstration war zu lesen, dass die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Massnahmen Rechtsextreme in ihren Reihen duldeten, oder dass Diskriminierung nicht mit dem Zertifikat beginne. Ein Sprecherin der Gegendemonstration warf den protestierenden Studentinnen und Studenten vor, sich nur um die Freiheit der Privilegierten zu kümmern.

Auch in Bern demonstrierten gut 30 Personen gegen die Zertifikatspflicht an der Uni (Lesen Sie hier mehr zur Mini-Demo vor Uni Bern gegen Zertifikatspflicht). In Freiburg und Genf blieben die Proteste aus. Studierende, die kein Zertifikat besitzen, konnten sich an der Universität Genf in einem Zelt vor Ort testen lassen.