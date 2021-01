Selecta in Kirchberg – Corona lässt die Automaten

heiss laufen Nicht alle klagen, wenn wegen der Corona-Vorschriften Kioske und Tankstellenshops geschlossen bleiben müssen: Frank Keller, CEO von Selecta Schweiz, konnte sich über ein temporäres Umsatzwachstum freuen. Urs Egli

Der Operator kann auf den Monitoren in Echtzeit sehen, welche Produkte an jedem Verpflegungsautomaten in der Schweiz gekauft werden. Foto: Beat Mathys

Der Star ist ein Berner. Er steht im Hauptbahnhof, ist rot-weiss und sehr beliebt: Am Neujahrstag hat er binnen 24 Stunden mehr als 270 Artikel ausgespuckt - Gummibärchen, Redbull-Dosen, Schokoriegel, Cola-Fläschchen. Der Star ist der bestgenutzte der insgesamt 3000 Selecta-Automaten schweizweit. Das zweitbeliebteste Gerät am ersten Tag des Jahres 2021 steht in Winterthur.

Ob ein Automat bei den Konsumentinnen und Konsumenten sehr oder weniger gefragt ist, weiss man im Operational Center von Selecta im Industriequartier Neuhof in Kirchberg. Auf die Sekunde genau, während 24 Stunden am Tag. Wenn zum Beispiel am Bahnhof Zermatt ein Säckchen Pommes Chips, in St. Moritz ein Appenzeller Biberli, in einer Thuner Militärkaserne eine Packung Kondome, in einem Zürcher Spital ein Becher Starbucks-Kaffee oder aus dem Food Center eines Grossunternehmens am Genfersee ein Teigwarenmenü gekauft wird, sieht dies ein Operator auf einem der fast unzähligen Monitore in Kirchberg.