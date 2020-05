Virtueller Highschool-Abschluss – «Corona-Krise zeigt Ahnungslosigkeit von Regierenden» Eine Fernsehshow ersetzte in den USA den traditionellen Schulabschluss-Ball. Gastredner Barack Obamas Worte verstanden viele Zuschauer als Kritik an Donald Trump.

Jugendliche in ganz Amerika verfolgten am Samstagabend eine einstündige Fernsehshow, die in Lockdown-Zeiten den traditionellen Abschluss-Ball ersetzte. Auch Ex-Präsident Barack Obama sprach zu den Schülern. REUTERS

Mit vielen Star-Gästen und einer Ansprache des früheren US-Präsidenten Barack Obama haben Highschool-Schüler in den USA virtuell ihren Schulabschluss gefeiert. In der einstündigen Show, die im Netz und von Fernsehsendern am Samstagabend (Ortszeit) gezeigt wurde, traten Musiker wie Dua Lipa, H.E.R. und die Jonas Brothers auf. Kevin Hart, Timothée Chalamet, Pharrell Williams, Olivia Wilde und viele andere Schauspiel-Stars machten bei dem Special «Graduate Together: America Honours the High School Class of 2020» mit.

Wegen der Corona-Pandemie sind die traditionellen Abschlussfeiern an den Schulen abgesagt worden. Basketball-Star LeBron James organisierte mit seiner Stiftung und Schul-Absolventen aus allen Teilen der USA die virtuelle Abschlussfeier.

Basketball-Star LeBron James hatte die spezielle Abschlussfeier organisiert. REUTERS Neben Barack Obama gab es weitere prominente Gastredner. REUTERS Sänger Pharrell Williams. via REUTERS Sängerin Alicia Keys. via REUTERS Schauspieler Kevin Hart. via REUTERS Aktivistin Malala Yousafzai. via REUTERS Die Schüler mussten an ihrem Abschlussabend in vielen Bundesstaaten – beispielsweise Kalifornien – zu Hause bleiben. REUTERS Auch in Pennsylvania war kein Abschlussball möglich, die Schüler posierten trotzdem in ihren Abendkleidern. REUTERS 1 / 8

Als prominenter Gastredner schaltete sich Barack Obama per Live-Ansprache dazu. Statt das Schulende mit Partys zu feiern, sässen sie nun bei ihren Eltern zuhause fest, sagte der zweifache Vater mit einem Augenzwinkern. Dies sei eine schwierige Zeit aber auch eine einmalige Chance für junge Menschen, die Welt zu verändern, erklärte der frühere US-Präsident.

Macht nicht das, was bequem und einfach ist, sondern tut das Richtige, gab er den Schülern mit auf den Weg. Viele sogenannte Erwachsene, darunter auch Leute mit schicken Titeln oder wichtigen Jobs, würden es sich zu leicht machen. Deswegen sei vieles so verkorkst, mahnte Obama. Haltet an Werten wie Ehrlichkeit, Verantwortung, Fairness und gegenseitigen Respekt fest, forderte er die Absolventen auf.

Schon Stunden zuvor hatte Obama bei einer anderen Rede für Hochschulabsolventen kritische Töne angeschlagen und gesagt, dass die Krise die Ahnungslosigkeit von Regierenden offenlege. Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass «die Verantwortlichen» nicht immer wüssten, was sie tun, sagte er in einer virtuellen Ansprache. «Viele von ihnen tun nicht einmal so, als hätten sie die Verantwortung.» Obama rief die Absolventen auf, nun selber Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu ergreifen.

Obwohl Obama ihn nicht namentlich erwähnte, sahen viele Amerikaner die Worte des ehemaligen Präsidenten als Kritik an seinem Nachfolger Donald Trump. Dessen Sprecherin veröffentlichte denn auch kurz danach ein Statement und betonte, Präsident Trump habe mit seinen Coronavirus-Entscheidungen viele Leben gerettet.

( anf/sda )