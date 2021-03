Ethanol aus Aarberg – Corona ist für die Zuckerfabrik eine Chance Ab diesem Herbst produziert die Schweizer Zucker AG in Aarberg Ethanol. Es soll in Spirituosen, die Pharmaindustrie – und in das geplante Pflichtlager fliessen. Simone Lippuner

Der Aufbau läuft. Ab Herbst wird in der Zuckerfabrik Aarberg Ethanol produziert. Foto: Christian Pfander

Wir beheizen damit das Fondue-Caquelon, es fliesst in Spirituosen und in Kosmetikprodukte oder in die Pharmaindustrie: Ethanol. Spätestens seit Beginn der Pandemie hat der Reinalkohol für uns alle eine zentrale Funktion erhalten – wir desinfizieren uns damit mehrmals täglich die Hände.

Der Gesamtverbrauch in der Schweiz liegt aktuell bei 40 Millionen Litern. Alles Importware – was mitten in der Corona-Krise mitunter ein Grund dafür war, dass es zu Versorgungsengpässen kam. Nur ein Jahr vor Ausbruch der Pandemie liess der Bund im Zuge der Marktliberalisierung den Vertrag über eine Ethanol-Reserve mit der Alcosuisse auslaufen. Reinalkohol dient als Basis für die Herstellung der Handgels, um die sich weltweit plötzlich alle rissen. Im März 2020 waren Desinfektionsmittel in der Schweiz mehrere Wochen ausverkauft.