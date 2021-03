Entwarnung in Brüssel – EMA: Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist «sicher und wirksam» Die europäische Arzneimittelbehörde hält an ihrer Empfehlung für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca fest; man sehe kein erhöhtes Blutgerinnsel-Risiko.

Die europäische Arzneimittelagentur hatte zur Sondersitzung einberufen. Foto: Peter Dejong (AFP/Keystone)

Die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hält am Corona-Impfstoff von AstraZeneca fest. «Unsere wissenschaftliche Haltung ist, dass dieser Impfstoff sicher ist und eine wirksame Möglichkeit ist, um Bürger vor Covid-19 zu schützen», sagte EMA-Leiterin Emer Cooke am Donnerstag. Die Vorteile des Vakzins würden die Risiken übersteigen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Anlass der Empfehlung waren Berichte über Blutgerinnsel, die bei mehreren Patientinnen und Patienten nach einer Impfung auftraten. Mehr als ein Dutzend europäische Länder setzten die Impfungen mit dem Vakzin deshalb vorerst aus, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Corpus Delicti: Der Impfstoff von AstraZeneca. Foto: Getty Images

In der Schweiz hat Swissmedic den Impfstoff von AstraZeneca noch nicht zugelassen, aber das Bundesamt für Gesundheit hat 5,3 Millionen Dosen beim britisch-schwedischen Hersteller bestellt.

Für Risiken und Nebenwirkungen…. die Packungsbeilage

Die EMA-Leiterin Emer Cooke sagte, die Behörde könne nicht definitiv ausschliessen, dass es eine Verbindung zwischen dem Impfstoff und dem seltenen Typ von Blutgerinnseln gebe. Die EMA empfehle daher, eine Beschreibung dieser Fälle in die Beipackzettel für den Impfstoff zu geben, damit die Thrombosefälle den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und Patienten bekannt seien. Cooke betonte, in klinischen Studien habe das Mittel eine Wirksamkeit von mindestens 60 Prozent gezeigt. Hinweise in der «echten Welt» deuteten daraufhin, dass die Wirksamkeit vielleicht noch höher sei. (Lesen Sie dazu auch: Die Vielfalt der Thrombosen.)

Kurz vor der EMA hatte die britsche Arzneimittelaufsicht erklärt, es sei nicht nachgewiesen, dass das Vakzin die Reaktion ausgelöst habe. Die Behörde sprach sich für die weitere Verwendung aus. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und der Pharmakonzern selbst hatten keine Hinweise festgestellt und empfohlen, die Impfungen mit dem Mittel fortzusetzen.

Auch WHO hält am Vakzin fest

In dieser Woche hatte Cooke in Bezug auf die Debatte über AstraZeneca erklärt: «Wir sind besorgt, dass es Auswirkungen auf das Vertrauen in die Impfstoffe geben könnte.» Priorität für die Behörde habe die Bestätigung, dass das Produkt sicher sei. Da das Coronavirus in Europa täglich noch immer viele Menschen betreffe, seien Impfstoffe zentral, um die Ausbreitung aufzuhalten.

Die WHO wollte am Mittwoch trotz der Fälle von Blutgerinnseln vorerst an dem Corona-Mittel festhalten. Man prüfe die Entwicklung genau, sei aber nach derzeitigem Stand der Ansicht, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwögen.

Selbst wenn eine Verbindung zu dem Vakzin nachgewiesen werden sollte, sei das medizinische Phänomen «sehr selten», erklärte Kate O’Brien, Chefin der WHO-Abteilung für Immunisierungen und Impfstoffe, am Mittwoch in Genf. Im Allgemeinen seien Empfehlungen für Impfstoffe aber eine dynamische Sache. Dies bedeute, dass sie über Tage, Monate und Jahre überprüft würden. Wichtig sei, dass man bei gravierenden Symptomen – ob geimpft oder nicht – medizinische Behandlung in Anspruch nehme, ergänzte O’Brien.

In der EU ist der AstraZeneca-Impfstoff seit Ende Januar für Menschen ab 18 Jahren zugelassen. Es war der dritte Corona-Impfstoff, der eine EU-weite Zulassung erhielt. Er ist günstiger und leichter lagerbar als die beiden zuvor zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna und spielt in den Impfplänen vieler Länder eine entsprechend grosse Rolle.

afp/sda/red