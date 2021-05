Schwimmbad in Kirchberg – «Corona hin oder her: In unserer Badi ist es schön» Die Badesaison ist gestartet. Die Corona-Regeln dürften den Spass in und um die Schwimmbecken kaum trüben. Susanna Fricke-Michel

Bademeister Hans Eggimann zeigt die Tafel, die verdeutlicht, wie man sich wo zu verhalten hat. Fotos: Marcel Bieri

Es ist noch ruhig, als Hans Eggimann am Morgen die Wasserqualität in «seiner» Badi prüft. Wie jeden Tag in den 33 Jahren, seit er in Kirchberg Bademeister ist. Die Schwimmerin, die ruhig ihre Bahnen zieht, muss sich nicht darum kümmern, ob sie jemandem zu nahe kommt. Alles ist wie immer, seit sie hier zu den Frühschwimmerinnen gehört. Beim Umziehen in der Kabine oder beim Gang auf die Toilette braucht sie nun aber wie alle anderen Gäste und Angestellten mehr als einen Badeanzug: Hier gilt Maskenpflicht.

Ein Blick auf die grosse Tafel beim Eingang zeigt die Regeln des Schutzkonzepts, das die Sport- und Kulturkommission Kirchberg erstellt hat: Dem Plan ist zu entnehmen, dass sich im grossen Becken 180 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen. Im Bereich der Nichtschwimmer 160.