«Tatort»-Kolumne – Corona hatte auch seinen Auftritt Der neuste «Tatort» beschäftigt sich mit dem Berliner Mietwahnsinn. Eine Nebenrolle nahm dabei das Coronavirus ein. Jürg Mosimann

Mit Maske: Die beiden Berliner Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke). Foto: pd

Die erste Haut des Menschen ist seine natürliche Haut. Die zweite Haut ist seine Kleidung. Seine dritte Haut ist das Haus oder seine Wohnung. Und um Letztere ging es im neusten Berliner «Tatort».

Mit fadenscheinigen Kündigungen bugsierte eine profitgeile Immobilienfirma ihre langjährigen Mieter aus dem Haus und in den sozialen Abstieg. Die dabei angewandten Ränkespiele waren zum Aus-der-Haut-Fahren. Dennoch: Die meisten hatten sich mit der Kündigung und der Zwangsräumung abgefunden. Aber eben, nur die meisten.

Wer hoch hinaus will, riskiert, tief zu fallen, weiss der Volksmund. Allerdings nicht so, wie der Juniorchef der Immobilienfirma. Der lag eines Tages tot vor dem Miethaus; abgestürzt aus grosser Höhe – unfreiwillig. Während sich Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) und ihr Kollege Robert Karow (Mark Waschke) von Wohnung zu Wohnung klingelten, Leute befragten und nach der Täterschaft suchten, habe ich die Ideologie, die hinter dem Drehbuch steckte, «äs bitzeli» hinterfragt und dabei so etwas wie ein dokumentarisches Konzept erkannt.