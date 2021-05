Die Verkäufe brechen ein – Corona gibt dem beliebten Gemeinde-GA den Rest Die ÖV-Branche nimmt die Tageskarte Gemeinde auf Ende 2023 hin vom Markt. Schuld sind rückläufige Verkäufe und ein aufwendiger Vertrieb. Stephan Künzi

Was gibt es Schöneres, als im Frühling für einen Tag hinaus aufs Land zu fahren? Seis, um einen unbekannten Ort mit all seinen Schönheiten zu entdecken, seis, um irgendwo in den Bergen die erwachende Natur zu erleben– am besten kauft man sich für eine solche Reise eine Tageskarte des öffentlichen Verkehrs und steigt ein. In den Zug, in den Bus, und später gehts vielleicht auch noch aufs Schiff.

Besonders günstig für einen solchen Ausflug ist ein Angebot der Gemeinden. Es nennt sich Tageskarte Gemeinde, wird von den Verwaltungen vor Ort verkauft und kostet, weil die Behörden den Preis in eigener Regie festlegen, in der Regel zwischen 40 und 50 Franken. Und das Beste: Wer mit einem solchen, so der Volksmund, Gemeinde-GA unterwegs ist, braucht nicht einmal ein Halbtaxabo.