Risiken für Schwangere – Corona führt zu mehr Frühgeburten und Notkaiserschnitten Im Inselspital werden derzeit mehrere Corona-kranke Mütter auf der Intensivstation betreut. Die Ärzte müssen in gewissen Fällen Notkaiserschnitte vornehmen. Rahel Guggisberg

Ein Baby kommt zu früh zur Welt: Bei schwangeren Covid-Patientinnen kommt dies gehäuft vor. Foto: Keystone

Die Corona-Pandemie sorgt unter schwangeren Frauen für Verunsicherung. Und die jüngsten Erfahrungen in den Frauenspitälern zeigen, dass effektiv Grund zur Sorge besteht. Daniel Surbek, Co-Direktor der Frauenklinik, sagt dazu: «Es hat sich in den letzten Wochen im Inselspital deutlich gezeigt, dass eine Schwangerschaft ein Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung sein kann», betont er.

So erhöht die Krankheit das Risiko einer Frühgeburt: «Wir hatten in den letzten drei Monaten rund zehn Schwangere mit einer Corona-Erkrankung, welche eine Frühgeburt erlitten haben», sagt Surbek. Neue Studien aus den USA zeigten auch, dass eine schwere Corona-Infektion das Risiko einer Frühgeburt um den Faktor drei erhöhe. Laut Surbek haben infizierte Schwangere zudem ein deutlich erhöhtes Risiko für weitere Komplikationen, vor denen sich werdende Mütter fürchten. Zum Beispiel Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung, und Thrombosen.