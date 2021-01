Die Studie zum Nachlesen Infos einblenden

Die Beraterfirma EY hat untersucht und aufgeschlüsselt, wie sich die Corona-Krise wirtschaftlich auf Kunst und Kultur ausgewirkt hat. Der volle Titel der soeben veröffentlichten Studie lautet «Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the Covid-19 crisis». Sie umfasst rund 50 Seiten, den gesamten Umfang gibts hier zum Nachlesen.