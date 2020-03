Schluss mit Betreuung – Corona-Fall in Neuenegger Kitas Nachdem eine ihrer Mitarbeiterinnen positiv auf Corona getestet worden ist, hat Daniela Zahner ihre Kitas in Thörishaus und Neuenegg geschlossen. Stephan Künzi

Die Garderoben bleiben leer: Nach einem Corona-Fall sind die Kita SMS in Thörishaus und die Kita Villa in Neuenegg geschlossen. Foto: Sina Schuldt (Symbolbild)

Als die Kita-Betreuerin am Montagvormittag vom Spaziergang mit ihren Kindern zurückkam, klagte sie, Mühe mit der Atmung zu haben. Weil die für den Befall mit dem Coronavirus so typischen Symptome nicht weggingen, rief sie den Arzt an. Erst nach hartnäckigem Nachhaken und dem Hinweis, zwar nicht zur Risikogruppe zu gehören, dafür als Kinderbetreuerin exponiert zu sein, konnte sie sich testen lassen. Am Dienstagabend erfuhr sie das Resultat: positiv.