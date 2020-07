In Deisswil bei Münchenbuchsee – Corona-Fall in Metzgerei Lüthi & Portmann Ein Angestellter der Berner Grossmetzgerei Lüthi & Portmann hat sich in den Ferien mit dem Coronavirus angesteckt. Später zeigten sechs weitere Personen im Betrieb Symptome.

Nun hat es die nächste Grossmetzgerei erwischt. Nach den Coronafällen im Schlachtbetrieb Reber in Langnau hat sich nun auch ein Angestellter der Metzgerei Lüthi & Portmann in Deisswil bei Münchenbuchsee mit dem Virus angesteckt. Wie der «Blick» berichtet, sei der Mann kürzlich aus dem Kosovo zurückgekehrt. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) handelt es sich beim Balkan-Staat um ein Risikoland.

Mittlerweile wurde der Kosovo-Reisende positiv auf Covid-19 getestet. Und nicht nur das: Er liege sogar im Spital, da seine Erkrankung einen schweren Verlauf nehme, wie mehrere Quellen der Boulevard-Zeitung versichert hätten. Der CEO der Firma, Paul Lüthi, wird wie folgt zitiert: «Wie es dem Patienten aktuell geht, wissen wir nicht.» Weiter schreibt die Zeitung, Lüthi habe um das Urlaubsziel des Angestellten gewusst und dennoch keine Quarantäne angeordnet.

Jedoch stellt der Metzgerei-Chef klar: «Der Angestellte kam am 29. Juni zurück aus den Ferien.» Da sei die Quarantäne-Regelung für die Rückkehr aus Risikoländern noch nicht in Kraft gewesen. «Das BAG hat am 2. Juli über diese Auflage informiert, aktiv wurde sie dann erst am 6. Juli.»

Lüthi mit Bilanz zufrieden

Laut «Blick»-Informationen würden mittlerweile weitere sechs Angestellte Symptome zeigen, die möglicherweise auf eine Coronaerkrankung zurückgehen könnten. Dies bestätigt Paul Lüthi: «Es gab einzelne Mitarbeiter, die nach dem Vorfall ebenfalls über Symptome klagten.» Die Tests seien aber allesamt negativ ausgefallen.

Weiter wird der Lüthi zitiert, man habe nichts falsch gemacht. «Wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept. Die Regeln werden eingehalten, wie Händewaschen und Desinfizieren. Und wir haben bis auf die Kantine auch im ganzen Betrieb eine generelle Maskenpflicht.» Mit der Bilanz ist Paul Lüthi zufrieden: «Wir hatten bislang einen Fall auf 400 Angestellte.»

Für Konsumenten der Produkte von Lüthi & Portmann hätte indes zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. So handle es sich beim Erkrankten um einen Mitarbeiter, der für die Kommissionierung zuständig sei.

( ber )