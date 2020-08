Keine Spieler betroffen – Corona-Fall im YB-Staff Ein Staffmitglied der ersten Mannschaft des BSC Young Boys sowie zwei Staffmitglieder des Nachwuchses wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Corona-Tests der Spieler der ersten Mannschaft seien alle negativ gewesen, so der Club. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Lediglich drei Tage vor dem Cupfinal: Im YB-Trainerstaff wurde bei einer Person eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen. Ausserdem wurden auch zwei Mitglieder des Trainerstaffs des Nachwuchses positiv auf das Virus getestet.

Die Fälle seien in einer «ausführlichen Corona-Testserie» in den letzten Tagen ans Licht gekommen, wie der Club am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Die Tests aller Spieler der ersten Mannschaft seien negativ gewesen.

Die drei infizierten YB-Mitarbeitenden, die keine Symptome zeigten und denen es den Umständen entsprechend gut gehe, befinden sich in Isolation. Der Club weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten worden seien.

Verabschiedung von Hoarau erst später

Weiter kündet YB an, dass die offizielle Verabschiedung von Guillaume Hoarau, der YB nach sechs Jahren verlässt, nicht am Sonntag vor dem Cupfinal stattfinden wird. Die Abschiedsfeier soll zu einem späteren Zeitpunkt in einem «würdigen Rahmen vor hoffentlich vielen Zuschauerinnen und Zuschauern» stattfinden.

flo