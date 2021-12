Trotz Maskenpflicht – Corona-Fälle im Berner Stadtrat setzen SVP unter Druck Kurz nach der letzten Sitzung wurden zwei Mitglieder des Berner Stadtrats positiv auf Corona getestet. Die SVP-Maskenverweigerer ernten Kritik. Bernhard Ott

Auch Stadtratsmitglieder ohne Maske dürfen im Rathaus politisieren. Ratspräsident Kurt Rüegsegger (SVP) hat wenig Mittel, um die Maskenpflicht durchzusetzen. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach einer Woche hat sich das Contact-Tracing gemeldet: Er habe am 25. November ein Ereignis besucht, an dem andere Anwesende später positiv auf Corona getestet wurden, stand im Mail an Stadtrat Tom Berger. Das «Ereignis» war die Sitzung des Berner Stadtrats. Der FDP-Politiker wurde gebeten, sich bis am 30. November testen zu lassen.

«Es ist der falsche Moment für Kindergartenspiele.» Tom Berger, Stadtrat FDP

Bei Erhalt des Mails war der 30. November aber schon zwei Tage her. Berger und die FDP/JF-Fraktion hatten sich da schon längst testen lassen, nachdem zwei Corona-Fälle übers Wochenende ruchbar geworden waren. Das «Buschtelefon» und Social Media waren schneller gewesen.