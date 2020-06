Fleischindustrie im Fokus – Corona-Fälle auch in Schweizer Schlachtbetrieb In einer Grossmetzgerei im Emmental kam es zu einem Ausbruch. Die Lage ist mittlerweile unter Kontrolle. Rico Bandle

Andere Dimensionen als in Deutschland: Rinder-Zerlegung bei der Ernst Sutter AG in Langnau. Archivfoto: Hans Wüthrich

Das Ereignis sorgte tagelang für Schlagzeilen: In einer Fabrik des deutschen Fleischverarbeiters Tönnies steckten sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus an. Die Produktion in Rheda-Wiedenbrück musste gestoppt werden; in der Umgebung wurden Schulen geschlossen und ganze Strassenzüge abgesperrt, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden.