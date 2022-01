Pisten-General Pieren tritt ab – Corona: Der Adelbodner «Iceman» verpasst seine Derniere

Der Dirigent auf der Chuenisbärgli-Piste: Hans Pieren, seit 1994 Rennleiter an den Weltcuprennen in Adelboden, waltete bis am Freitagnachmittag seines Amtes. Dann erhielt er ein positives Corona-Testresultat und begab sich in Isolation.

Foto: Jürg Spielmann