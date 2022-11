Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Inzwischen können Proteste in China nicht mehr einfach unterbunden werden: Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn wehren sich gegen die Arbeitsbedingungen und strenge Corona-Massnahmen. Video: Tamedia

Es ist noch nicht lange her, da wurden in Europa Fragen wie diese gestellt: Ob die schnell und entschieden handelnde Diktatur in der Krise nicht den schwerfälligen Prozessen in der Demokratie überlegen sei. Ob man nicht bei aller Ablehnung auch einmal anerkennen müsse, wie effizient ein autoritär agierendes und regierendes System doch sei.