Mael ist das 1000. Baby 2021 – Corona-Baby-Boom in Thun Mael Fuchs heisst das Baby der 1000. Geburt dieses Jahres im Spital Thun. Es kam einen Monat früher als das Jubiläumsbaby von 2020. Mutmasslich wegen Corona.

Mael Fuchs, das 1000. Neugeborene dieses Jahres am Spital Thun. Foto: PD

Am 27. Oktober um 8.23 Uhr war es so weit: Das Jubiläumsbaby Mael Fuchs erblickte das Licht der Welt. Er ist das 1000. Baby, das im laufenden Jahr im Spital Thun geboren wurde. «Es war eine Bilderbuch-Geburt», wird der überglückliche Vater des Kleinen, Daniel Fuchs, in einer Mitteilung der Spital STS AG zitiert. Auch Mutter Angela Fuchs schwärmt von der Geburt: «Es ging sehr schnell, und wir wurden wunderbar betreut.»

Tatsächlich seien Angela Fuchs, die zufälligerweise selber seit rund 6 Jahren im Spital Thun als Pflegefachfrau arbeitet, die Strapazen der Geburt schon am Tag danach nicht mehr anzusehen gewesen. 3440 Gramm schwer und 54 Zentimeter gross war der kleine Mael bei der Geburt. Begleitet und betreut wurde die Geburt von Hebamme Nadja Trösch mit Unterstützung der Belegärztin Christine Laube Fry und von Tabea Roth, Assistenzärztin Frauenklinik, die damit auch zu den ersten Gratulantinnen der Familie Fuchs aus Steffisburg gehörten.

Neuer Rekord

Im Spital Thun kamen zuletzt jährlich rund 1200 Babys zur Welt – «in diesem Jahr werden es mehr sein», schreibt die Spitalgruppe. So sei die Marke von 1000 Geburten noch nie so früh wie jetzt erreicht worden. 2020 etwa war Amine Jibreel Alla, wie das damalige Jubiläumsbaby hiess, genau einen Monat später, am 27. November, zur Welt gekommen.

«Bei der aktuell relativ starken Zunahme von Geburten in Thun dürfte der Corona-Effekt ein Faktor sein, hinzu kommt, dass Ende August die Geburtenstation im nahe gelegenen Münsingen geschlossen wurde», heisst es weiter. Seither sei die Nachfrage nach Geburten im Spital Thun angestiegen.

